09 октября 2022
08 октября 2022

Челябинские школьники отказались от новогодних подарков и отдали деньги мобилизованным

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Школьники решили приобрести новогодние подарки для мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Ученики 9А класса 121 школы в Снежинске (Челябинская область) отказались от покупки новогодних подарков. Они отдали все деньги на нужды мобилизованных.

«Ребята решили отказаться от новогодних подарков и на эти деньги приобрести подарки для мобилизованных. Запускаем эстафету патриотов», — сообщает издание «Снежинск сегодня».

В области развернуто несколько штабов сбора помощи для мобилизованных граждан. Люди закупают необходимые вещи за свой счет, отвозят их в пункты боевого слаживания или передают через организаторов. Бойцам, в свою очередь, остается только благодарить земляков.

Власти нескольких городов заявили, что не будут отмечать новый год. Все средства пойдут на нужды армии. В самом министерстве обороны РФ сообщили, что для таких мер нет необходимости. Министерство в силах обеспечить все подразделения и всех военнослужащих всем необходимым.

Ранее губернатор области Алексей Текслер призвал жителей собрать для мобилизованных туристические коврики и спальные мешки. По словам главы региона, их в свободной продаже не осталось, поэтому правительство не может их закупить. В то же время предприятия области получили заказы на пошив экипировки для мобилизованных.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Ученики 9А класса 121 школы в Снежинске (Челябинская область) отказались от покупки новогодних подарков. Они отдали все деньги на нужды мобилизованных. «Ребята решили отказаться от новогодних подарков и на эти деньги приобрести подарки для мобилизованных. Запускаем эстафету патриотов», — сообщает издание «Снежинск сегодня». В области развернуто несколько штабов сбора помощи для мобилизованных граждан. Люди закупают необходимые вещи за свой счет, отвозят их в пункты боевого слаживания или передают через организаторов. Бойцам, в свою очередь, остается только благодарить земляков. Власти нескольких городов заявили, что не будут отмечать новый год. Все средства пойдут на нужды армии. В самом министерстве обороны РФ сообщили, что для таких мер нет необходимости. Министерство в силах обеспечить все подразделения и всех военнослужащих всем необходимым. Ранее губернатор области Алексей Текслер призвал жителей собрать для мобилизованных туристические коврики и спальные мешки. По словам главы региона, их в свободной продаже не осталось, поэтому правительство не может их закупить. В то же время предприятия области получили заказы на пошив экипировки для мобилизованных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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