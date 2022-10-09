Челябинские школьники отказались от новогодних подарков и отдали деньги мобилизованным

10 октября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Ученики 9А класса 121 школы в Снежинске (Челябинская область) отказались от покупки новогодних подарков. Они отдали все деньги на нужды мобилизованных. «Ребята решили отказаться от новогодних подарков и на эти деньги приобрести подарки для мобилизованных. Запускаем эстафету патриотов», — сообщает издание «Снежинск сегодня». В области развернуто несколько штабов сбора помощи для мобилизованных граждан. Люди закупают необходимые вещи за свой счет, отвозят их в пункты боевого слаживания или передают через организаторов. Бойцам, в свою очередь, остается только благодарить земляков. Власти нескольких городов заявили, что не будут отмечать новый год. Все средства пойдут на нужды армии. В самом министерстве обороны РФ сообщили, что для таких мер нет необходимости. Министерство в силах обеспечить все подразделения и всех военнослужащих всем необходимым. Ранее губернатор области Алексей Текслер призвал жителей собрать для мобилизованных туристические коврики и спальные мешки. По словам главы региона, их в свободной продаже не осталось, поэтому правительство не может их закупить. В то же время предприятия области получили заказы на пошив экипировки для мобилизованных.