Челябинские заводы получили заказы на военное снаряжение от правительства области

Мобилизованные челябинцы получат снаряжение местного производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

С предприятиями Челябинской области заключат договоры на выпуск снаряжения для мобилизованных южноуральцев. Информация об этом прозвучала 4 октября на заседании региональной призывной комиссии под руководством губернатора Алексея Текслера.

«Начались закупки теплых вещей и другого необходимого снаряжения. По ряду позиций достигнуты договоренности о запуске производства с предприятиями Челябинской области», — пояснили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Там также добавили, что завершено комплектование индивидуальных аптечек. Их отправят в части, где мобилизованные южноуральцы сейчас проходят боевую подготовку.

Военком области Андрей Максуров сообщил, что мобилизация проходит в плановом порядке. В ближайшие дни в части отправят жителей сразу нескольких муниципалитетов Челябинской области. Обращения об ошибках, допущенных при мобилизации, оперативно отрабатываются с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко и областным отделением ОНФ.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Губернатор Челябинской области поручил правительству региона обеспечить мобилизованных теплыми вещами и обувью. На областном аптечном складе, по его поручению, начали комплектовать индивидуальные аптечки для уходящих на фронт.

Также Текслер обратился к южноуральцам с просьбой передать для нужд мобилизованных спальные мешки и туристические коврики. Сам глава региона отдал личное туристическое снаряжение на нужды армии. На сегодня собрано уже порядка тысячи ковриков и около 500 спальников. В числе жертвователей — министр культуры региона Алексей Бетехтин и директор областного краеведческого музея Владимир Богдановский, у которого ушли в армию два сотрудника.