Костя Катков со СМА из Екатеринбурга получил свой заветный укол за десятки миллионов рублей

10 октября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Семья Катковых узнала об СМА сына после генетического анализа, который сделали в 2021 году Фото: семья Катковых Костя Катков со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга получил самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма». Стоимость препарата составляет 121 млн рублей. «Наконец-то пройдя миллион препятствий наш мальчик получил свой укол. Благодарим все, кто переживал и переживает за Костю, кто рядом и не забывает о нас. Без вашей поддержки у нас бы точно ничего не получилось», — сообщила мама Кости на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ранее URA.RU писало, что мать ребенка Полина Каткова просила губернатора ускорить получение препарата «Спинраза», который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Каткова хотела уточнить даты поставки препарата и получения «Спинразы», но ответа не получила. Первая публикация о Косте вышла на URA.RU 6 сентября. О сборе денег речь еще не шла — Катковы ждали счет из американской клиники. Документы пришли 20 сентября. Тогда семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma стоимостью 150 миллионов рублей. 23 сентября благотворительный сбор был открыт. В ноябре компания — производитель препарата «Новартис» снизила для России стоимость на Zolgensma на 20%. Цена препарата зафиксирована на отметке 121 000 000 рублей. Благотворительный сбор для Кости закрыли 2 декабря. 32,4 миллиона было собрано стараниями неравнодушных людей, а недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей перевели учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер. 3а все время сбора для Кости Каткова на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 15 публикаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Костя Катков со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга получил самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма». Стоимость препарата составляет 121 млн рублей. «Наконец-то пройдя миллион препятствий наш мальчик получил свой укол. Благодарим все, кто переживал и переживает за Костю, кто рядом и не забывает о нас. Без вашей поддержки у нас бы точно ничего не получилось», — сообщила мама Кости на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ранее URA.RU писало, что мать ребенка Полина Каткова просила губернатора ускорить получение препарата «Спинраза», который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом она написала в комментарии под постом Евгения Куйвашева в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Каткова хотела уточнить даты поставки препарата и получения «Спинразы», но ответа не получила. Первая публикация о Косте вышла на URA.RU 6 сентября. О сборе денег речь еще не шла — Катковы ждали счет из американской клиники. Документы пришли 20 сентября. Тогда семья Катковых приняла решение открыть благотворительный сбор на самое дорогое лекарство в мире — Zolgensma стоимостью 150 миллионов рублей. 23 сентября благотворительный сбор был открыт. В ноябре компания — производитель препарата «Новартис» снизила для России стоимость на Zolgensma на 20%. Цена препарата зафиксирована на отметке 121 000 000 рублей. Благотворительный сбор для Кости закрыли 2 декабря. 32,4 миллиона было собрано стараниями неравнодушных людей, а недостающую сумму в размере 90 миллионов рублей перевели учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин, Андрей Симановский и Ян Центер. 3а все время сбора для Кости Каткова на препарат Zolgensma на URA.RU было выпущено 15 публикаций.