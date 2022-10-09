В Челябинске упал спрос на строящиеся коттеджи

Покупатели недвижимости сейчас берут готовые дома, предпочитая избегать возможных рисков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске резко снизился спрос на строящиеся коттеджи. Площадь таких объектов составляет от 90 до 150 квадратных метров, рассказала URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«На данный момент снизилось количество сделок с частными жилыми домами, находящимися в стадии строительства. Площадь таких объектов составляет от 90 до 150 квадратных метров. Клиенты сейчас не хотят рисковать и предпочитают покупать уже готовые дома», — сообщила Кушнова.

Также, по словам Кушновой, в Челябинской области на рынке недвижимости продолжается падение цен. Средняя скидка на вторичное жилье составляет 20% от первоначальной стоимости. Основными покупателями сейчас являются клиенты с ипотекой по старым ставкам. Как отметила риелтор, сейчас банки активно повышают ставки и размер первоначального взноса, что в ближайшее время негативно отразится на рынке недвижимости.

Ранее в Челябинске снизились цены на элитные квартиры. Дисконт стали предлагать собственники жилья в ЖК «Ньютон», ЖК «Александровский», а также в Центральном районе города.