Бастрыкин помог блокаднице из Пермского края защитить свои права

Бастрыкин добился вручения пермячке знака «Жителю блокадного Ленинграда»

Бастрыкин поручил следователям из Перми и Санкт-Петербурга помочь блокаднице Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин помог восстановить права пермячки, которая ранее жила в блокадном Ленинграде. Блокаднице вручили почетный знак «Жителю блокадного Ленинграда», который она ждала с 1990-х годов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Руководитель СУ СК РФ по Пермскому краю Денис Головкин лично вручил знак „Жителю блокадного Ленинграда“ Тамаре Семеновне Горкуновой из села Рябки Чернушинского района. Заслуженного знака Тамара Семеновна добивалась с начала 90-х годов прошлого века», — рассказали в пресс-службе.

Тамара Горкунова родилась в 1937 в Ленинграде. Через четыре года началась Великая Отечественная война, город оказался в блокаде. Трагедия блокады с голодом, холодом и смертями близких коснулась и Горкуновой. Во время войны погибли ее брат и отец, а сама блокадница с матерью в августе 1942 году была эвакуирована в Молотовскую область (сейчас Пермский край), где они остались жить.

Знак «Жителю блокадного Ленинграда» утвердили в 1989 году. Об этом Тамара Горкунова узнала только через несколько лет. Она начала доказывать чиновникам, что имеет право носить этот знак и получать соответствующую социальную поддержку, но ей постоянно отказывали из-за путаницы в документах и бюрократии. О ситуации ранее узнал глава СКР Александр Бастрыкин и поручил следователям из Пермского края и Санкт-Петербурга организовать взаимодействие, чтобы помочь блокаднице.