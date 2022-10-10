В ХМАО военкоматы задействуют студентов и бюджетников для раздачи повесток

11 октября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Повестки отправляют для уточнения данных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Повестки военкоматов в Ханты-Мансийском автономном округе будут раздавать бюджетники и студенты старших курсов. Об этом URA.RU рассказал заместитель губернатора Югры Александр Тиртока.



«Работа военкоматов по вручению повесток организована во взаимодействии с главами муниципальных образований. И, в первую очередь, привлекаются работники муниципальных образований, а также представители казенных бюджетных учреждений и студенты старших курсов», — сказал Тиртока. Повестки по округу продолжают разносить и этот процесс, как пояснили в военкомате ХМАО, не останавливался. Военкомам необходимо уточнить данные по всем военнообязанным с учетом новых законов о категориях граждан, которые могут пользоваться отсрочкой от мобилизации. И для формирования мобилизационного резерва.



Ранее URA.RU сообщало, чтобы избежать ошибочной мобилизации, нужно сразу предоставлять все необходимые документы в военкомат. Если у военнообязанного есть серьезные болезни, то мобилизованные обязаны принести в военкомат выписки и амбулаторную карту.



Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Повестки военкоматов в Ханты-Мансийском автономном округе будут раздавать бюджетники и студенты старших курсов. Об этом URA.RU рассказал заместитель губернатора Югры Александр Тиртока. «Работа военкоматов по вручению повесток организована во взаимодействии с главами муниципальных образований. И, в первую очередь, привлекаются работники муниципальных образований, а также представители казенных бюджетных учреждений и студенты старших курсов», — сказал Тиртока. Повестки по округу продолжают разносить и этот процесс, как пояснили в военкомате ХМАО, не останавливался. Военкомам необходимо уточнить данные по всем военнообязанным с учетом новых законов о категориях граждан, которые могут пользоваться отсрочкой от мобилизации. И для формирования мобилизационного резерва. Ранее URA.RU сообщало, чтобы избежать ошибочной мобилизации, нужно сразу предоставлять все необходимые документы в военкомат. Если у военнообязанного есть серьезные болезни, то мобилизованные обязаны принести в военкомат выписки и амбулаторную карту. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.