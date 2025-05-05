В Нижневартовске перекроют дороги ко Дню Победы 6,8 и 9 мая для подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городской мэрии.
«6 мая с 16:00 до 20:30 для репетиции праздничного шествия на улице Ленина и на проспекте Победы. 8 мая с 10:00 до 13:30 на улице 60 лет Октября для проведения торжественного возложения цветов к мемориалу „Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов“», — сказано на официальном сайте.
9 мая с 07:00 до 17:00 перекроют движение на улице Ленина, Омской и на проспекте Победы для прохождения колонны участников праздничного шествия. Также дорога будет закрыта на улице 60 лет Октября, Пикмана и на улице Маршала Жукова для проведения мероприятий. Также на улице Пикмана и проспекте Победы ограничат движение с 17:00 до 23:00.
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