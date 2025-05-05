В Сургуте продается кофейня на колесах возле главного городского парка

В Сургуте (ХМАО) выставлена на продажу кофейня, расположенная в автобусе ЛАЗ-695. Стоимость уникального для города объекта — чуть больше 1 миллиона рублей.
«Цeнa кафе „Старбас“ зa веcь комплект — и aвтобус, и оборудование — 1, 150 тысяч рублей», — сообщил владелец заведения Артем. Этот бизнес теперь уже бывший житель Сургута открыл в 2018 году с нуля. Он сам придумал и отрисовал логотип — с отсылкой к известной кофейне с мировым именем, приобрел у автошколы старенький ЛАЗ, оборудование и успешно занимался делом вместе с единомышленниками до переезда в другой регион.
«Открыл такое кафе, потому что мне самому не хватало чего-то интересного в городе. Мечту реализовал, но управлять бизнесом на расстоянии сложно, год живу в Москве, в этой связи любимое детище и продается», — пояснил он в разговоре с агентством.
Новому владельцу помимо самого помещения — автобуса со всеми документами, на ходу, достанется павильон под кухню, товарный остаток, техника для приготовления хот-догов, фри, сладостей, мороженого, кофе и прочие принадлежности.
При этом, будущему хозяину придется позаботиться о земельном участке для установки кафе. Территория, на котором привыкли видеть «Старбас» местные жители, больше не сдается в аренду, она продана.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в связи с переездом продается самый разный бизнес — от торговых точек и кафе до предприятий в сфере топливно-энергетического комплекса. Так, в Сургуте выставлен на продажу отель «Гнездо Беркута» и ресторан, находящиеся в ТЦ за полмиллиарда рублей, сургутское заведение «Сушкоф и пицца» продают за 12 миллионов рублей. В Ханты-Мансийске магазин пенных напитков можно приобрести за 1,1 миллиона рублей, в Нижневартовске такой же магазин обойдется в 1,5 миллиона рублей, а в Нефтеюганске 900 тысяч рублей.
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