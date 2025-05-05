05 мая 2025

Известный спортивный комментатор поделился секретами профессии с молодежью из ХМАО

Спортивный комментатор Гомельский поделился опытом с юными жителями ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился секретами профессии с молодежью из ХМАО
Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился секретами профессии с молодежью из ХМАО Фото:

В городах ХМАО состоялись мастер-классы заслуженного тренера, мастера спорта международного класса, известного спортивного журналиста и телеведущего Владимира Гомельского. В них приняли участие школьники, студенты и юные спортсмены из Югры. Благодаря проекту «Голос спорта» они получили возможность попробовать себя в роли спортивных комментаторов, сообщила URA.RU пресс-служба компании СИБУР.

«Новый сезон проекта „Голос спорта — СИБУР“ стартовал с проведения очных образовательных мероприятий в городах Югры. Первые встречи с амбассадором проекта, членом Президиума РАСК Владимиром Гомельским прошли в Нижневартовске и Пыть-Яхе», — сообщили агентству в пресс-службе.

На встречу в Пыть-Яхе пришло рекордное число участников — более 300 человек. В Нижневартовске к творческим занятиям присоединились около двадцати ребят из инклюзивного центра «Алые Паруса». Они смотрели фрагменты спортивных матчей, учились озвучивать игру в реальном времени, обсуждали с Гомельским тонкости профессии и проходили творческие квизы.

В мае проект продолжится в Нягани, а также в городах ЯНАО: Муравленко, Ноябрьске и Губкинском. Все, кого заинтересовала профессия, могут пройти бесплатный онлайн-курс, который стартует осенью.

Также организаторы объявили творческий конкурс для молодежи. Авторы лучших работ станут лауреатами премии «Голос спорта-СИБУР» и получат награды на торжественной церемонии в Москве.

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В городах ХМАО состоялись мастер-классы заслуженного тренера, мастера спорта международного класса, известного спортивного журналиста и телеведущего Владимира Гомельского. В них приняли участие школьники, студенты и юные спортсмены из Югры. Благодаря проекту «Голос спорта» они получили возможность попробовать себя в роли спортивных комментаторов, сообщила URA.RU пресс-служба компании СИБУР. «Новый сезон проекта „Голос спорта — СИБУР“ стартовал с проведения очных образовательных мероприятий в городах Югры. Первые встречи с амбассадором проекта, членом Президиума РАСК Владимиром Гомельским прошли в Нижневартовске и Пыть-Яхе», — сообщили агентству в пресс-службе. На встречу в Пыть-Яхе пришло рекордное число участников — более 300 человек. В Нижневартовске к творческим занятиям присоединились около двадцати ребят из инклюзивного центра «Алые Паруса». Они смотрели фрагменты спортивных матчей, учились озвучивать игру в реальном времени, обсуждали с Гомельским тонкости профессии и проходили творческие квизы. В мае проект продолжится в Нягани, а также в городах ЯНАО: Муравленко, Ноябрьске и Губкинском. Все, кого заинтересовала профессия, могут пройти бесплатный онлайн-курс, который стартует осенью. Также организаторы объявили творческий конкурс для молодежи. Авторы лучших работ станут лауреатами премии «Голос спорта-СИБУР» и получат награды на торжественной церемонии в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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