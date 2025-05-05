05 мая 2025

Власти ХМАО совершенствуют систему поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья

Глава ХМАО Кухарук обсудил развитие инклюзивной среды в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор ХМАО Кухарук рассказал, какую поддержку оказывает округ для людей с ОВЗ
Губернатор ХМАО Кухарук рассказал, какую поддержку оказывает округ для людей с ОВЗ Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук организовал заседание регионального Совета по вопросам инвалидности. На встрече обсуждались вопросы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их обучения в колледжах и вузах региона. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы за права инвалидов, сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Югра — один из первых субъектов, где внедрили региональный сертификат на обеспечение людей с ОВЗ техническими средствами реабилитации. В их числе автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения», — сказано в группе VK «Югра». Около 1 500 югорчан ежегодно покупают оборудование из перечня, теперь это доступно через электронный сертификат.

В регионе создаются условия для обучения студентов с инвалидностью в ссузах и вузах, включая адаптированные программы и индивидуальное сопровождение. Для ветеранов боевых действий организовано обучение вождению автомобилей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук организовал заседание регионального Совета по вопросам инвалидности. На встрече обсуждались вопросы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их обучения в колледжах и вузах региона. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы за права инвалидов, сообщила пресс-служба окружного правительства. «Югра — один из первых субъектов, где внедрили региональный сертификат на обеспечение людей с ОВЗ техническими средствами реабилитации. В их числе автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения», — сказано в группе VK «Югра». Около 1 500 югорчан ежегодно покупают оборудование из перечня, теперь это доступно через электронный сертификат. В регионе создаются условия для обучения студентов с инвалидностью в ссузах и вузах, включая адаптированные программы и индивидуальное сопровождение. Для ветеранов боевых действий организовано обучение вождению автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...