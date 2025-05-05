Власти ХМАО совершенствуют систему поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук организовал заседание регионального Совета по вопросам инвалидности. На встрече обсуждались вопросы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их обучения в колледжах и вузах региона. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы за права инвалидов, сообщила пресс-служба окружного правительства.
«Югра — один из первых субъектов, где внедрили региональный сертификат на обеспечение людей с ОВЗ техническими средствами реабилитации. В их числе автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения», — сказано в группе VK «Югра». Около 1 500 югорчан ежегодно покупают оборудование из перечня, теперь это доступно через электронный сертификат.
В регионе создаются условия для обучения студентов с инвалидностью в ссузах и вузах, включая адаптированные программы и индивидуальное сопровождение. Для ветеранов боевых действий организовано обучение вождению автомобилей.
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