Что известно о вице-мэре из ХМАО Данилове, уволившемся после коррупционного скандала с подчиненной

Заместитель главы Урая Михаил Данилов подал в отставку на фоне уголовного дела в отношении его подчиненной — начальницы управления по развитию местного самоуправления Натальи Емшановой, подозреваемой в хищении 500 тыс. рублей. Сам Данилов заявил, что планировал переход в сферу науки и образования в другом регионе задолго до инцидента. Временно его обязанности будет исполнять начальник управления внутренней политики мэрии Роман Хусаинов. URA.RU рассказывает о политической карьере чиновника.
Назначение и карьера
Данилов, доктор политических наук и экс-министр внутренней политики Марий Эл, стал замглавы Урая в феврале 2023 года. Он курировал внутреннюю политику, развитие местного самоуправления и организацию работы администрации. Окончил Саратовский госуниверситет по специальности «Политология», в 2015-м защитил докторскую диссертацию. В Урае от него требовалось наладить диалог между администрацией, оппозиционными депутатами и градообразующим предприятием «Лукойл».
Главные достижения
За время работы Данилов снял напряжение между мэрией и оппозицией, при этом сам не был замечен в публичных скандалах. Он успешно организовал в Урае кампании по выборам губернатора Тюменской области, президента РФ и компанию по выборам мэра города. «У него не было антирейтинга — ни депутаты, ни жители не могли сказать о нем ничего плохого. Характер доброжелательный, гибкий. Умел находить общий язык со всеми», — отмечает источник в администрации.
Скандал с подчиненной
Поводом для отставки стало уголовное дело против Натальи Емшановой, которая, по версии следствия, присвоила бюджетные средства. Сам он опровергает слухи о том, что решил уйти, чтобы «не замарать репутацию» из-за коррупционного скандала. По словам чиновника, он давно планировал вернуться к преподаванию и получил предложение о работе в другом регионе России.
Ранее URA.RU писало, что Данилов написал заявление на увольнение. Отставка чиновника произошла после уголовного дела, которое возбудили в отношении его бывшей подчиненной — начальницы управления по развитию местного самоуправления — Натальи Емшановой, подозреваемой в хищении полумиллиона рублей.
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