Бастрыкин поручил разобраться с нерасселением аварийного дома в Сургуте

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Александр Бастрыкин потребовал доклад о нерасселении аварийного дома в Сургуте
Александр Бастрыкин потребовал доклад о нерасселении аварийного дома в Сургуте Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав сургутян, проживающих в непригодном жилье. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Югре.

«По данному факту следователями организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ — халатность. Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК по ХМАО Мокшину доложить о ходе проверки», — сказано в сообщении.

Ранее в соцсетях сообщалось, что в Сургуте жители пятиэтажки жалуются на состояние жилья. Однако, несмотря трещины в стенах и фундаменте, местная администрация не принимает мер к признанию его аварийным и расселению граждан.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав сургутян, проживающих в непригодном жилье. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Югре. «По данному факту следователями организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ — халатность. Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК по ХМАО Мокшину доложить о ходе проверки», — сказано в сообщении. Ранее в соцсетях сообщалось, что в Сургуте жители пятиэтажки жалуются на состояние жилья. Однако, несмотря трещины в стенах и фундаменте, местная администрация не принимает мер к признанию его аварийным и расселению граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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