Бастрыкин поручил разобраться с нерасселением аварийного дома в Сургуте

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту нарушения жилищных прав сургутян, проживающих в непригодном жилье. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Югре.
«По данному факту следователями организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ — халатность. Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК по ХМАО Мокшину доложить о ходе проверки», — сказано в сообщении.
Ранее в соцсетях сообщалось, что в Сургуте жители пятиэтажки жалуются на состояние жилья. Однако, несмотря трещины в стенах и фундаменте, местная администрация не принимает мер к признанию его аварийным и расселению граждан.
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