Губернатор ХМАО Руслан Кухарук побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Петра Суворова. По его словам, благодаря именно таким людям, россияне могут строить свое настоящее и будущее, поэтому беречь ветеранов и помнить об их подвиге — обязанность любого гражданина.
«Встретился с ветераном Великой Отечественной войны Петром Фадеевичем Суворовым… Пообщавшись с Петром Фадеевичем, в очередной раз убедился, что благодаря именно таким людям мы сегодня можем строить свое настоящее и думать о будущем. Наша обязанность — беречь ветеранов и помнить об их подвиге», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он также рассказал, что война настигла Суворова, когда ему было всего 15 лет, а все его четверо братьев погибли на фронте. До 17 лет ветеран работал в тылу, а после отправился на службу в авиационный полк, где занимался подготовкой боевых самолетов к вылету. Когда война закончилась, Суворов восстанавливал страну, работая на пилораме и трактористом.
Крупнейшие нефтяные компании ХМАО готовятся масштабно отметить День Победы 9 мая 2025 года. Сотрудники компании «Сургутнефтегаз», дочерние общества «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» примут участие в шествиях «Бессмертного полка», митингах и церемониях возложения цветов к Вечному огню в городах Югры.
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