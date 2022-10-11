Британцы высмеяли Зеленского, попросившего Запад построить «воздушный щит» для Украины

12 октября 2022 в 00:49 Размер текста - 17 +

Читатели газеты посмеялись над Зеленским, попросившего создать «воздушный щит» из ПВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Британии высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который ранее просил Запад выстроить «воздушных щит» для Украины из ПВО. Свое мнение они писали под статьей британской газеты Daily Express. «Зеленский безумен, Западу пора освободить его от должности», — написал один из пользователей сети. Другой усмехнулся, что якобы «Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени». Еще один читатель газеты предложил «немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля». С ним согласился другой пользователь интернета: «Как скоро западные политики поймут, что Зеленский их всех одурачил?» В комментариях также отметили, что все же на Западе начинают осознавать правду о «коррумпированном Зеленском». Британец отметил, что лидер Украины должен предстать перед судом, чтобы его могли судить за убийство собственного народа. Владимир Зеленский потребовал у G7 системы ПВО, подчеркнув, что это его «приоритет номер один». Между тем, западные страны не приняли решения об увеличении военной помощи Украине. Несмотря на их обещание продолжить оказывать Украине всяческую поддержку, в их заявлении не было сказано о новых видах военной помощи.

В Британии высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который ранее просил Запад выстроить «воздушных щит» для Украины из ПВО. Свое мнение они писали под статьей британской газеты Daily Express. «Зеленский безумен, Западу пора освободить его от должности», — написал один из пользователей сети. Другой усмехнулся, что якобы «Зеленский опять умоляет Запад начать Армагеддон от его имени». Еще один читатель газеты предложил «немедленно остановить этого сумасшедшего и его приспешников, пока это не вышло из-под контроля». С ним согласился другой пользователь интернета: «Как скоро западные политики поймут, что Зеленский их всех одурачил?» В комментариях также отметили, что все же на Западе начинают осознавать правду о «коррумпированном Зеленском». Британец отметил, что лидер Украины должен предстать перед судом, чтобы его могли судить за убийство собственного народа. Владимир Зеленский потребовал у G7 системы ПВО, подчеркнув, что это его «приоритет номер один». Между тем, западные страны не приняли решения об увеличении военной помощи Украине. Несмотря на их обещание продолжить оказывать Украине всяческую поддержку, в их заявлении не было сказано о новых видах военной помощи.