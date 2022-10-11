Страны G7 не предложили Украине новую помощь

Западные страны не приняли решения об увеличении военной помощи Украине. Об этом сообщает американское издание Bloobmberg.
«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», — говорится в материале. При этом, в заявлении G7 не сказано о новых видах военной помощи, которые ранее требовала Украина.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. США и страны Запада активно оказывают помощь украинской стороне, как военную, так и финансовую. По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров новых поставок систем ПВО, сообщает «Национальная служба новостей».
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Западные страны не приняли решения об увеличении военной помощи Украине. Об этом сообщает американское издание Bloobmberg. «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», — говорится в материале. При этом, в заявлении G7 не сказано о новых видах военной помощи, которые ранее требовала Украина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. США и страны Запада активно оказывают помощь украинской стороне, как военную, так и финансовую. По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных партнеров новых поставок систем ПВО, сообщает «Национальная служба новостей».