Свердловский омбудсмен ответила на главные вопросы о защите прав мобилизованных

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, какие льготы положены мобилизованным, как проверяется здоровье бойцов и сколько человек вернули домой. На главные вопросы она ответила во время онлайн-конференции ТАСС. На вопросы о финансовых проблемах бойцов помог ответить замначальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин.
- Получить кредитные каникулы могут все участники спецоперации, в том числе добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Воспользоваться этой льготой могут таже родственника бойцов: супруги, несовершеннолетние, студенты до 23 лет, инвалиды и находящиеся на иждивении мобилизованных.
- Некоторые свердловчане находятся вне зоны связи, поскольку перед выездом на определенные территории у них забирают сим-карту. Обычно бойцы не могут созвониться с родными три-четыре дня.
- Татьяна Мерзлякова считает, что власти будут помогать семьям, мобилизованные члены которых погибли во время обучения в воинских частях. Пока форма поддержки не определена.
- Свердловские власти ждут, что родителям троих и более детей будет положена отсрочка от мобилизации. Официально таких документов не публиковалось.
- Первые выплаты мобилизованным свердловчанам уже начали поступать. Срок их назначения зависит от банка, который переводит средства.
- В Свердловской области вернули больше 200 человек, которых считаются ошибочно мобилизованными. Работа в этом направлении продолжается.
- «Мы допустили, на мой взгляд, большой перегруз в Елани», — сказала Мерзлякова. Она уточнила, что с этим были связаны многие проблемы с размещением.
- Ученики колледжей получат бесплатное питание, если их родитель мобилизован. Эта инициатива реализуется.
- Сергей Коровин отметил, что если военнослужащий станет инвалидом первой группы или погибнет, то его кредиты и займы будут списаны в полном объеме. Будут аннулированы и те долги, по которым не были оформлены кредитные каникулы.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. По данным Минобороны РФ, планируется призвать 300 тысяч человек. Спецоперация РФ на Украине началась после восьми лет обстрелов войсками ВСУ мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Для спасения жизней русскоязычного населения принято решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
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