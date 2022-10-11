Свердловский омбудсмен рассказала, сколько ошибочно мобилизованных смогли вернуть домой

В Свердловской области более 200 ошибочно мобилизованных бойцов вернулись домой

12 октября 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова сообщила, что работает с гражданами по горчей линии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении более 200 свердловчан, которых считали ошибочно мобилизованными. Соответствующее заявление она сделала во время пресс-конференции ТАСС. «Мы не называем их ошибочно мобилизованными, как может себе позволить военная прокуратура. Возвращенных более 200. Но это люди совершенно разные. Нигде нет, что из одной семьи нельзя призывать двух-трех человек, но мы в Свердловской области пытаемся не допускать такого», — рассказала Мерзлякова. Она отметила, что обращения принимаются по горячей линии. Таким образом удается выйти на первых лиц, отвечающих за мобилизацию в регионе. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным, который во время своего обращения сообщил о призыве запасников, обладающих боевым опытом и имеющие военно-учетную специальность. По данным Минобороны РФ, планируется мобилизовать 300 тысяч бойцов. Спецоперация России на Украине началась после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ территорий ДНР и ЛНР.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении более 200 свердловчан, которых считали ошибочно мобилизованными. Соответствующее заявление она сделала во время пресс-конференции ТАСС. «Мы не называем их ошибочно мобилизованными, как может себе позволить военная прокуратура. Возвращенных более 200. Но это люди совершенно разные. Нигде нет, что из одной семьи нельзя призывать двух-трех человек, но мы в Свердловской области пытаемся не допускать такого», — рассказала Мерзлякова. Она отметила, что обращения принимаются по горячей линии. Таким образом удается выйти на первых лиц, отвечающих за мобилизацию в регионе. Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным, который во время своего обращения сообщил о призыве запасников, обладающих боевым опытом и имеющие военно-учетную специальность. По данным Минобороны РФ, планируется мобилизовать 300 тысяч бойцов. Спецоперация России на Украине началась после усиления восьмилетних обстрелов войсками ВСУ территорий ДНР и ЛНР.