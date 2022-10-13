В Перми допросили мать устроившего стрельбу в университете

Мать Тимура Бекмансурова приняла участие в судебном заседание по видеоконференцсвязи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

В Пермском краевом суде допросили мать Тимура Бекмансурова, обвиняемого в нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). В пресс-службе краевого суда URA.RU пояснили, что заседание проходило в закрытом режиме.

«Мать Тимура Бекмансурова была допрошена в суде в качестве свидетеля по уголовному делу 6 октября. Заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что затрагивались темы медицинского характера. Родственница подсудимого принимала участие в заседании по видеоконференцсвязи, поскольку она находится в другом городе», — сообщили в суде. Другие детали состоявшегося заседания в пресс-службе суда уточнить отказались.

Сразу после стрельбы мать напавшего на вуз назвала своего сына идеальным ребенком, который во всем ей помогал. Женщина утверждала, что Тимур Бекмансуров не имел каких-либо отклонений в психическом развитии, был покладистым, никогда не употреблял спиртного и не курил. В тоже время суда выяснилось, что молодой человек проявлял к своим сверстникам агрессию и увлекался психоактивными веществами.

URA.RU писало, что допрос потерпевших по уголовному делу о нападении на Пермский университет завершился, сейчас суд приступил к допросу свидетелей по делу. После этого показания даст сам Бекмансуров. Он обвиняется в нападении на Пермский госуниверситет 20 сентября 2021 года. Следствие считает бывшего студента вуза виновным в убийстве шести человек. По совокупности предъявленных подсудимому обвинений, ему грозит пожизненный срок.