13 октября 2022

В пермском ТРК открылся популярный магазин обуви

В ТРК «Столица» в Перми открылся обувной отдел Zenden В пермском ТРК открылся популярный магазин обуви
© Служба новостей «URA.RU»
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Обувной магазин Покровский. Екатеринбург, покровский, обувь, женская, обувной магазин
Zenden находится на пером этаже Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре «Столица» открылся популярный сетевой магазин обуви Zenden. Рекламную рассылку с этой новостью получили клиенты фирмы.

«Открытие в ТРК „Столица“ — 14—16 октября. Скидки до 70%, бонусы и подарки всем!», — указано в рекламном сообщении.

Это — второй отдел популярной российской сети обувных магазинов в Перми. Первый находится в ТЦ «Семь пятниц».

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК «Семья» открылся сетевой мультибрендовый магазин обуви GUT! Он расположился на втором этаже первой очереди.

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В пермском торгово-развлекательном центре «Столица» открылся популярный сетевой магазин обуви Zenden. Рекламную рассылку с этой новостью получили клиенты фирмы. «Открытие в ТРК „Столица“ — 14—16 октября. Скидки до 70%, бонусы и подарки всем!», — указано в рекламном сообщении. Это — второй отдел популярной российской сети обувных магазинов в Перми. Первый находится в ТЦ «Семь пятниц». Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК «Семья» открылся сетевой мультибрендовый магазин обуви GUT! Он расположился на втором этаже первой очереди.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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