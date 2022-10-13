В пермском ТРК открылся популярный магазин обуви

Zenden находится на пером этаже
В пермском торгово-развлекательном центре «Столица» открылся популярный сетевой магазин обуви Zenden. Рекламную рассылку с этой новостью получили клиенты фирмы.
«Открытие в ТРК „Столица“ — 14—16 октября. Скидки до 70%, бонусы и подарки всем!», — указано в рекламном сообщении.
Это — второй отдел популярной российской сети обувных магазинов в Перми. Первый находится в ТЦ «Семь пятниц».
Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРК «Семья» открылся сетевой мультибрендовый магазин обуви GUT! Он расположился на втором этаже первой очереди.
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