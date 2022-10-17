Российско-белорусская группировка приступила к охране Союзного государства

Группировка войск России и Беларуси начала выполнять задачи по охране Союзного государства. С таким заявлением выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в ходе информирования на Минском тракторном заводе.
«Региональная группировка войск и сил Беларуси и России приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», — цитирует Хренина «Белта». Он отметил, что региональную группировку войск и сил Беларуси и РФ составляют органы управления различного уровня: войска, силы, а также различные системы обеспечения двух стран.
Хренин подчеркнул, что перед группировкой стоят исключительно оборонительные задачи. «Мы ни на кого не собираемся нападать. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ», — заключил министр обороны Беларуси.
Ранее в Минобороны Беларуси заявили, что в состав военной группировки двух стран войдут девять тысяч россиян. Министр обороны Беларуси также призвал страны садиться за стол переговоров, передает RT.
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Группировка войск России и Беларуси начала выполнять задачи по охране Союзного государства. С таким заявлением выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин в ходе информирования на Минском тракторном заводе. «Региональная группировка войск и сил Беларуси и России приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», — цитирует Хренина «Белта». Он отметил, что региональную группировку войск и сил Беларуси и РФ составляют органы управления различного уровня: войска, силы, а также различные системы обеспечения двух стран. Хренин подчеркнул, что перед группировкой стоят исключительно оборонительные задачи. «Мы ни на кого не собираемся нападать. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ», — заключил министр обороны Беларуси. Ранее в Минобороны Беларуси заявили, что в состав военной группировки двух стран войдут девять тысяч россиян. Министр обороны Беларуси также призвал страны садиться за стол переговоров, передает RT.