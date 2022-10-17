Челябинский экс-чиновник в седьмой раз попытался выйти из-за решетки

Бывший вице-мэр Чебаркуля попросил смягчить наказание

Впервые Алексей Сафонов попытался покинуть колонию строгого режима весной 2021 года (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-мэр Чебаркуля (Челябинская область) Алексей Сафонов, осужденный за коррупцию, в седьмой раз решил попробовать добиться замены заключения в колонии строгого режима на более мягкое наказание. Это следует из базы судебных дел.

«Ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания (кроме принудительных работ) поступило в августе. Оно будет рассмотрено на заседании, назначенном на 28 октября», — сообщили URA.RU в Кыштымском городском суде.

Покинуть колонию Сафонов пытается уже в седьмой раз. В том числе дважды он просил заменить ему неотбытую часть срока исправительными работами, но безуспешно. Силовики регулярно отклоняют его ходатайства, указывая, что взяточник «не встал на путь исправления». Одной из причин этого стало то, что он выплатил мизерную часть назначенного ему штрафа.

Сафонов считался «серым кардиналом» курортного Чебаркуля, имея большой вес и в соседнем, третьем по величине городе области — Миассе. Горожане были уверены, что своему влиянию он был обязан контактам с действовавшей в масштабах всей России ОПГ «Турбазовские».

В феврале 2015 года чиновника арестовали за попытку коммерческого подкупа, но он не получил наказания за истечением срока давности. Он также пытался судиться с URA.RU, подав иск в 1 млн рублей, но проиграл суд. Позже в отношении Сафонова было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взяток. Следствию удалось доказать получение им мзды в 4 млн рублей. В 2017 году, когда он оказался под судом в четвертый раз, его приговорили к девяти годам лет колонии строгого режима и штрафу в 11 млн рублей.