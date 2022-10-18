Пермский подросток перед своей гибелью отмечал день рождения приятеля

Подробности гибели пермского подростка сообщила его девушка

Тело погибшего подняли со дна водоема Фото: Илья Московец © URA.RU

Тело 17-летнего пермского подростка, который пропал 16 октября в Лысьвенском районе, было найдено в озере возле одного из гостевых домов. Как сообщила девушка погибшего, он отмечал там день рождения своего приятеля.

«Причина, как он оказался в озере, пока неизвестна. Отмечали день рождения одногруппника. Не прямо чтобы дружили, но приятели были друг другу. Нетрезвое состояние и странности в поведении были у всех находящихся. Я так думаю, меня там не было. Просто пока подозрения есть на всех из-за переживаний. Кто-то что-то не договорил, не уследили. Компания была более 30 человек», передает слова девушки «Газета.ру».

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают пермские следователи. Опрашиваются очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия. «Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти юноши. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

Пропавшего подростка искали с воскресенья. В ночь на 16 октября он ушел из деревни Новая Ферма Лысьвенского района, после чего перестал выходить на связь. В среду, 18 октября, он был найден погибшим.