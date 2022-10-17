В Пермском крае найден мертвым пропавший подросток

18 октября 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Пропавшего подростка искали с 16 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае найден мертвым 17-летний житель Лысьвы, пропавший 16 октября. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «Найден. Погиб. Выражаем соболезнование родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении. Пропавшего подростка искали с воскресенья. В ночь на 16 октября он ушел из деревни Новая Ферма Лысьвенского района, после чего перестал выходить на связь.

В Пермском крае найден мертвым 17-летний житель Лысьвы, пропавший 16 октября. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «Найден. Погиб. Выражаем соболезнование родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении. Пропавшего подростка искали с воскресенья. В ночь на 16 октября он ушел из деревни Новая Ферма Лысьвенского района, после чего перестал выходить на связь.