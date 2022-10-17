17 октября 2022

В Пермском крае найден мертвым пропавший подросток

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Пропавшего подростка искали с 16 октября Фото:

В Пермском крае найден мертвым 17-летний житель Лысьвы, пропавший 16 октября. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден. Погиб. Выражаем соболезнование родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении.

Пропавшего подростка искали с воскресенья. В ночь на 16 октября он ушел из деревни Новая Ферма Лысьвенского района, после чего перестал выходить на связь.

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В Пермском крае найден мертвым 17-летний житель Лысьвы, пропавший 16 октября. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион 59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «Найден. Погиб. Выражаем соболезнование родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении. Пропавшего подростка искали с воскресенья. В ночь на 16 октября он ушел из деревни Новая Ферма Лысьвенского района, после чего перестал выходить на связь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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