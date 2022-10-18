18 октября 2022

Из Челябинска отправили 40 тонн сахара в Донбасс. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь
Это уже 17 отправка помощи для жителей Донбасса Фото:

Из Челябинска 19 октября отправили две груженные сахаром и медикаментами фуры для жителей и военных, находящихся в Донецкой народной республике (ДНР). По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, это уже 17 отправка гуманитарной помощи Донбассу за все время проведения спецоперации на Украине.

«Сегодня отправляются две фуры сахара по 20 тонн в каждой. Я думаю, что мы обеспечим жителей на многие месяцы вперед, чтобы у них не было забот с этим продуктом. Сахар приносили люди, груз собирали несколько месяцев», — сообщила URA.RU Гехт.

Также в ДНР отправили медикаменты и инвалидную коляску для раненого бойца. Как пояснила Гехт журналистам, это личный запрос Юрия «Ангела» Гагарина. Она добавила, что в настоящее время практикуется адресная помощь. То есть, жители присоединенных территорий и военные формируют списки необходимого, а область собирает и отправляет.

Регион помогает Донбассу с самого начала спецоперации РФ на Украине. За все время в новые территории было отправлено свыше 400 тонн гуманитарной помощи. Также область поставляет военное обмундирование и спецсредства для российских военных, находящихся на передовой.

Спецоперация на Украине продолжается восьмой месяц. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы за вхождение в состав России на правах субъектов. Договоры о вхождении освобожденных территорий в состав РФ были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 30 сентября.

Отправка 17-го конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск
В Донбасс отправилось две фуры с сахаром и медикаментами
Фото:
Отправка 17-го конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск
Для раненного военнослужащего отправили инвалидную коляску
Фото:
Отправка 17-го конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск
Отправку контролировала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт
Фото:

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Из Челябинска 19 октября отправили две груженные сахаром и медикаментами фуры для жителей и военных, находящихся в Донецкой народной республике (ДНР). По словам первого заместителя губернатора Ирины Гехт, это уже 17 отправка гуманитарной помощи Донбассу за все время проведения спецоперации на Украине. «Сегодня отправляются две фуры сахара по 20 тонн в каждой. Я думаю, что мы обеспечим жителей на многие месяцы вперед, чтобы у них не было забот с этим продуктом. Сахар приносили люди, груз собирали несколько месяцев», — сообщила URA.RU Гехт. Также в ДНР отправили медикаменты и инвалидную коляску для раненого бойца. Как пояснила Гехт журналистам, это личный запрос Юрия «Ангела» Гагарина. Она добавила, что в настоящее время практикуется адресная помощь. То есть, жители присоединенных территорий и военные формируют списки необходимого, а область собирает и отправляет. Регион помогает Донбассу с самого начала спецоперации РФ на Украине. За все время в новые территории было отправлено свыше 400 тонн гуманитарной помощи. Также область поставляет военное обмундирование и спецсредства для российских военных, находящихся на передовой. Спецоперация на Украине продолжается восьмой месяц. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях прошли референдумы за вхождение в состав России на правах субъектов. Договоры о вхождении освобожденных территорий в состав РФ были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 30 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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