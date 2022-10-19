Экономист напомнила о праве некоторых россиян на «двойную» пенсию

Экономист Григорьева: жителям северных регионов положена пенсия с двойным коэффициентом

20 октября 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Живущие на Крайнем Севере россияне имеют право на повышенную пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Граждане, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право досрочный выход на пенсию, а также на выплаты от государства с двойным коэффициентом. Об этом напомнила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. «„Северный стаж“ предполагает получение гражданами повышенной пенсии. Но в любом случае, необходимо подтверждение его наличия и наличия необходимых пенсионных баллов», — рассказала Григорьева в интервью агентству «Прайм». Как сообщает эксперт, «северный стаж» определяется по основному месту работы в календарном исчислении, а также в льготном порядке. При этом размер пенсионных выплат варьируется в разных районах. По словам экономиста, максимальную страховую пенсию в размере 32493,33 рубля получит человек, достигший 80-лет с тремя и более иждивенцами. Для непрерывного получения повышенной выплаты следует ежегодно подтверждать факт работы или проживания на Крайнем Севере, уточнила Григорьева. Ранее Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому предельный возраст выхода на пенсию для отдельных категорий граждан может быть повышен до 70 лет. Кроме того, с 1 октября был увеличен размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков. Среди них — бывшие сотрудники органов внутренних дел, а также Росгвардии. Также Госдума предлагала начислять пенсионерам ежегодную выплату перед Новым годом. По замыслу парламентариев, такая мера позволит пожилым людям достойно отметить праздник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Граждане, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право досрочный выход на пенсию, а также на выплаты от государства с двойным коэффициентом. Об этом напомнила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. «„Северный стаж“ предполагает получение гражданами повышенной пенсии. Но в любом случае, необходимо подтверждение его наличия и наличия необходимых пенсионных баллов», — рассказала Григорьева в интервью агентству «Прайм». Как сообщает эксперт, «северный стаж» определяется по основному месту работы в календарном исчислении, а также в льготном порядке. При этом размер пенсионных выплат варьируется в разных районах. По словам экономиста, максимальную страховую пенсию в размере 32493,33 рубля получит человек, достигший 80-лет с тремя и более иждивенцами. Для непрерывного получения повышенной выплаты следует ежегодно подтверждать факт работы или проживания на Крайнем Севере, уточнила Григорьева. Ранее Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому предельный возраст выхода на пенсию для отдельных категорий граждан может быть повышен до 70 лет. Кроме того, с 1 октября был увеличен размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков. Среди них — бывшие сотрудники органов внутренних дел, а также Росгвардии. Также Госдума предлагала начислять пенсионерам ежегодную выплату перед Новым годом. По замыслу парламентариев, такая мера позволит пожилым людям достойно отметить праздник.