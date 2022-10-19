Челябинского подростка осудили за перевозку оружия

Подростка попросили перевезти оружие за 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске осудили 17-летнего подростка за перевозку пистолета, который он должен был доставить из Челябинска в Копейск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за доставку подростку пообещали 10 тысяч рублей.

«Действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, из места скрытого хранения взял пистолет с патронами, пригодными к стрельбе, который за денежное вознаграждение должен был перевезти в Копейск. Однако был задержан сотрудниками УФСБ по области на месте преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что пистолет с патронами были изъяты из оборота. Подросток получил три года условного лишения свободы.