19 октября 2022

Челябинского подростка осудили за перевозку оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростка попросили перевезти оружие за 10 тысяч рублей Фото:

В Челябинске осудили 17-летнего подростка за перевозку пистолета, который он должен был доставить из Челябинска в Копейск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за доставку подростку пообещали 10 тысяч рублей.

«Действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, из места скрытого хранения взял пистолет с патронами, пригодными к стрельбе, который за денежное вознаграждение должен был перевезти в Копейск. Однако был задержан сотрудниками УФСБ по области на месте преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что пистолет с патронами были изъяты из оборота. Подросток получил три года условного лишения свободы.

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В Челябинске осудили 17-летнего подростка за перевозку пистолета, который он должен был доставить из Челябинска в Копейск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за доставку подростку пообещали 10 тысяч рублей. «Действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, из места скрытого хранения взял пистолет с патронами, пригодными к стрельбе, который за денежное вознаграждение должен был перевезти в Копейск. Однако был задержан сотрудниками УФСБ по области на месте преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что пистолет с патронами были изъяты из оборота. Подросток получил три года условного лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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