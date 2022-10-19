19 октября 2022

Челябинский губернатор подписал договор с Большим театром. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасхальные яйца. Москва, большой театр, памятник карлу марксу
Челябинские зрители и артисты получат новые преференции от сотрудничества с главным театром России Фото:

Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет заключили Челябинская область и Большой Театр России. Документ подразумевает расширение гастролей, мастер-классов и образовательных программ. Подписи под ним поставили губернатор Алексей Текслер и гендиректор театра Владимир Урин, сообщили URA.RU 20 октября в пресс-службе главы региона.

«Первое соглашение было заключено в 2017 году, с того времени многое изменилось, пространство нашего сотрудничества значительно расширилось. Театральный календарь у нас один из самых насыщенных: область принимает и проводит многие театральные фестивали. Уверен, что в сотрудничестве с Большим театром у нас появятся новые возможности в проведении гастролей, образовательных программ, мастер-классов. А главное, высокое искусство станет ближе и доступнее челябинским зрителям», — цитирует главу региона его пресс-служба.

За последние пять лет Большой театр четырежды выступал перед жителями области на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета. В свою очередь, челябинцы показали жителям столицы три постановки на Новой сцене Большого театра в Москве. Благодаря подаренным москвичами декорациям, костюмам и реквизиту в челябинском театре поставили спектакли «Богема» и «Дон Кихот». Также южноуральские артисты прошли мастер-классы у педагогов Большого театра, а специалисты пошивочного цеха и художники — стажировку в Москве.

Договор подписали губернатор Алексей Текслер (слева) и гендиректор Большого театра Владимир Урин
Фото:

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Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет заключили Челябинская область и Большой Театр России. Документ подразумевает расширение гастролей, мастер-классов и образовательных программ. Подписи под ним поставили губернатор Алексей Текслер и гендиректор театра Владимир Урин, сообщили URA.RU 20 октября в пресс-службе главы региона. «Первое соглашение было заключено в 2017 году, с того времени многое изменилось, пространство нашего сотрудничества значительно расширилось. Театральный календарь у нас один из самых насыщенных: область принимает и проводит многие театральные фестивали. Уверен, что в сотрудничестве с Большим театром у нас появятся новые возможности в проведении гастролей, образовательных программ, мастер-классов. А главное, высокое искусство станет ближе и доступнее челябинским зрителям», — цитирует главу региона его пресс-служба. За последние пять лет Большой театр четырежды выступал перед жителями области на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета. В свою очередь, челябинцы показали жителям столицы три постановки на Новой сцене Большого театра в Москве. Благодаря подаренным москвичами декорациям, костюмам и реквизиту в челябинском театре поставили спектакли «Богема» и «Дон Кихот». Также южноуральские артисты прошли мастер-классы у педагогов Большого театра, а специалисты пошивочного цеха и художники — стажировку в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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