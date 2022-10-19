Челябинский губернатор подписал договор с Большим театром. Фото

20 октября 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Челябинские зрители и артисты получат новые преференции от сотрудничества с главным театром России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет заключили Челябинская область и Большой Театр России. Документ подразумевает расширение гастролей, мастер-классов и образовательных программ. Подписи под ним поставили губернатор Алексей Текслер и гендиректор театра Владимир Урин, сообщили URA.RU 20 октября в пресс-службе главы региона. «Первое соглашение было заключено в 2017 году, с того времени многое изменилось, пространство нашего сотрудничества значительно расширилось. Театральный календарь у нас один из самых насыщенных: область принимает и проводит многие театральные фестивали. Уверен, что в сотрудничестве с Большим театром у нас появятся новые возможности в проведении гастролей, образовательных программ, мастер-классов. А главное, высокое искусство станет ближе и доступнее челябинским зрителям», — цитирует главу региона его пресс-служба. За последние пять лет Большой театр четырежды выступал перед жителями области на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета. В свою очередь, челябинцы показали жителям столицы три постановки на Новой сцене Большого театра в Москве. Благодаря подаренным москвичами декорациям, костюмам и реквизиту в челябинском театре поставили спектакли «Богема» и «Дон Кихот». Также южноуральские артисты прошли мастер-классы у педагогов Большого театра, а специалисты пошивочного цеха и художники — стажировку в Москве. Договор подписали губернатор Алексей Текслер (слева) и гендиректор Большого театра Владимир Урин Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет заключили Челябинская область и Большой Театр России. Документ подразумевает расширение гастролей, мастер-классов и образовательных программ. Подписи под ним поставили губернатор Алексей Текслер и гендиректор театра Владимир Урин, сообщили URA.RU 20 октября в пресс-службе главы региона. «Первое соглашение было заключено в 2017 году, с того времени многое изменилось, пространство нашего сотрудничества значительно расширилось. Театральный календарь у нас один из самых насыщенных: область принимает и проводит многие театральные фестивали. Уверен, что в сотрудничестве с Большим театром у нас появятся новые возможности в проведении гастролей, образовательных программ, мастер-классов. А главное, высокое искусство станет ближе и доступнее челябинским зрителям», — цитирует главу региона его пресс-служба. За последние пять лет Большой театр четырежды выступал перед жителями области на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета. В свою очередь, челябинцы показали жителям столицы три постановки на Новой сцене Большого театра в Москве. Благодаря подаренным москвичами декорациям, костюмам и реквизиту в челябинском театре поставили спектакли «Богема» и «Дон Кихот». Также южноуральские артисты прошли мастер-классы у педагогов Большого театра, а специалисты пошивочного цеха и художники — стажировку в Москве.