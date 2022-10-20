В Каменске-Уральском объяснили оригинальный способ мобилизации местных жителей

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на горячей линии для мобилизованных пояснили, что в сообщении по радио просят прийти в военкомат до 23 октября только добровольцев. Так в Единой дежурно-диспетчерской службе Каменск-Уральского городского округа прокомментировали ролик на «Дорожном радио», в котором местных жителей призывают явиться в военный комиссариат города, не дожидаясь вручения повестки.
«Это для добровольцев. Там озвучены специальности, в которых есть потребность», — пояснили на горячей линии, которая была запущена по инициативе администрации Каменска-Уральского.
Однако мэр города Алексей Герасимов заявил, что он к запуску ролика причастия не имеет, и вопросы лучше всего адресовать военкому города. В военкомате Каменска-Уральского и Каменского района от каких-либо комментариев отказались.
Ранее в СМИ Екатеринбурга появилась информация, что в Каменске-Уральском на волне «Дорожного радио» запустили объявление для будущих участников спецоперации. Всех слушателей, которые имеют нужную военно-учетную специальность, призывали срочно явиться в военкомат до 23 октября, не дожидаясь повестки.
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