На горных вершинах Таганая фиксируют климат тундры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Горы под Златоустом (Челябинская область) покрылись льдом. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка, для вершин с бывшей метеостанцией для конца октября это явление типично.

«В течение одной прогулки вокруг здания приюта «Метеостанция «Таганай-гора» можно увидеть изморозь и капель одновременно. Наверху климат горной тундры», — уточнили URA.RUв нацпарке.

Густые туманы, метели даже летом и резкая смена погоды — типичные проявления погодных условий на вершине горы. Несмотря на суровую погоду, глобальное потепление дает о себе знать и здесь. По словам сотрудников нацпарка, если анализировать на промежутке в 30 лет, растительность к обычно голой вершине подступает. Изменения зафиксировали ученые Института экологии растений и животных Российской академии наук из Екатеринбурга.