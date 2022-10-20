20 октября 2022

Челябинских водителей предупредили о гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Водителей и пешеходов в Челябинске просят быть осторожнее ночью и утром выходных Фото:

Гололед будет провоцировать ДТП на улицах Челябинска в ближайшие несколько суток. Об этом сообщили URA.RU 21 октября в Единой диспетчерской дежурной службе города.

«В связи с ожидаемыми низкими температурами воздуха (минус 1-2 градуса) ночью на дорогах города и тротуарах возможны гололедные явления. По возможности надевайте малоскользящую обувь. При движении на автотранспорте соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — пояснили в ЕДДС.

Ночные температуры в Челябинской области стабильно будут опускаться ниже нулевой отметки до конца недели. Самыми низкими они ожидаются 22 и 23 октября: до минус 5-6 градусов.

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Гололед будет провоцировать ДТП на улицах Челябинска в ближайшие несколько суток. Об этом сообщили URA.RU 21 октября в Единой диспетчерской дежурной службе города. «В связи с ожидаемыми низкими температурами воздуха (минус 1-2 градуса) ночью на дорогах города и тротуарах возможны гололедные явления. По возможности надевайте малоскользящую обувь. При движении на автотранспорте соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — пояснили в ЕДДС. Ночные температуры в Челябинской области стабильно будут опускаться ниже нулевой отметки до конца недели. Самыми низкими они ожидаются 22 и 23 октября: до минус 5-6 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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