Челябинских водителей предупредили о гололеде

Водителей и пешеходов в Челябинске просят быть осторожнее ночью и утром выходных
Гололед будет провоцировать ДТП на улицах Челябинска в ближайшие несколько суток. Об этом сообщили URA.RU 21 октября в Единой диспетчерской дежурной службе города.
«В связи с ожидаемыми низкими температурами воздуха (минус 1-2 градуса) ночью на дорогах города и тротуарах возможны гололедные явления. По возможности надевайте малоскользящую обувь. При движении на автотранспорте соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — пояснили в ЕДДС.
Ночные температуры в Челябинской области стабильно будут опускаться ниже нулевой отметки до конца недели. Самыми низкими они ожидаются 22 и 23 октября: до минус 5-6 градусов.
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