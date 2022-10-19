Челябинскую области накроют ночные заморозки

Ночные температуры в Челябинской области до конца недели будут опускаться ниже нуля. Такой прогноз публикует Челябгидрометеоцентр.
«В ночь на 21 октября ночью температура ожидается -1,+4, при прояснении до -4 градусов. В ночь на 22 октября температуры от 0 до — 5 градусов. В ночь на 23 октября ожидается — 1, — 6 градусов», — сообщают синоптики.
Днем в пятницу 21 октября будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в северной половине с мокрым снегом, на юге до умеренных, утром местами туманы. Весь день в субботу 22 октября — переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и днем в воскресенье 23 октября будет переменная облачность, преимущественно без осадков.
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