Свердловский мэр отправил мобилизованных, вручив им важный символ города. Видео

24 октября 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

Мобилизованных мужчин провожал мэр города (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Березовском (Свердловская область) 22 октября отправили группу мобилизованных мужчин к месту прохождения военной подготовки перед отправкой на спецоперацию. Провожал мобилизованных мэр города Евгений Писцов, который вручил мужчинам флаг Березовского. «Сегодня передал флаг города нашим защитникам. Березовский с вами, земляки! Березовский всегда поддержит и поможет», — написал Писцов в своем telegram-канале. Днем ранее, 21 октября, мэр также, перед отправкой, вручил мобилизованным флаг города. «Утром проводили мобилизованных березовчан на подготовку в 32-й военный городок. Вручил флаг Березовского городского округа прапорщику Евгению Стерхову», — поделился Писцов. Ранее URA.RU писало, что мобилизованным березовчанам, перед отправкой в учебные части, вручили молитвословы и визитки с номерами контактных телефонов для оперативной связи. Глава Березовского верит, что призванные справятся со всеми трудностями. 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

В Березовском (Свердловская область) 22 октября отправили группу мобилизованных мужчин к месту прохождения военной подготовки перед отправкой на спецоперацию. Провожал мобилизованных мэр города Евгений Писцов, который вручил мужчинам флаг Березовского. «Сегодня передал флаг города нашим защитникам. Березовский с вами, земляки! Березовский всегда поддержит и поможет», — написал Писцов в своем telegram-канале. Днем ранее, 21 октября, мэр также, перед отправкой, вручил мобилизованным флаг города. «Утром проводили мобилизованных березовчан на подготовку в 32-й военный городок. Вручил флаг Березовского городского округа прапорщику Евгению Стерхову», — поделился Писцов. Ранее URA.RU писало, что мобилизованным березовчанам, перед отправкой в учебные части, вручили молитвословы и визитки с номерами контактных телефонов для оперативной связи. Глава Березовского верит, что призванные справятся со всеми трудностями. 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).