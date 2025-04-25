«Бомба замедленного действия»: из-за чего фотограф из Екатеринбурга впала в кому и умерла в Таиланде

Фотограф из Екатеринбурга Толстухина умерла в Таиланде из-за кардиомиопатии
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Здоровье, сердце. Создано в Midjourney, сердце, здоровье
Даша не подозревала, что у нее есть серьезное заболевание сердца Фото:

Фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина впала в кому в Таиланде и скончалась из-за дилатационной кардиомиопатии — заболевания сердца. Именно ее врачи назвали официальной причиной смерти, сообщила Анна Комендантова, подруга покойной.

«Даша не знала о болезни, никогда не жаловалась на здоровье, но и редко ходила по врачам для обследования. В последние дни говорила только, что немеет рука», — написала Комендантова на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она озвучила статистику, согласно которой 20%, страдающих этим недугом, умирают в течение первого года. В последующем смертность составляет около 10% в год. От 40% до 50% всех случаев смерти — внезапные. Они происходят из-за прогрессирующей сердечной недостаточности и других патологических процессов, затрагивающих головной мозг, легкие и почки.

«Наша малышка отдыхала и не знала, что внутри нее уже запущена бомба замедленного действия. И скоро нажмется спусковой крючок, который запустит необратимые последствия», — добавила Комендантова. Она призвала всех вести здоровый образ жизни и посещать врачей.

Фотограф Дарья Толстухина умерла в Таиланде 23 апреля. Перед этим девять дней она провела в глубокой коме — после двух остановок сердца. Друзья и близкие сделали все, что могли, чтобы стабилизировать состояние девушки, но старания оказались напрасны. Тело екатеринбурженки доставят в Россию на следующей неделе.

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Фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина впала в кому в Таиланде и скончалась из-за дилатационной кардиомиопатии — заболевания сердца. Именно ее врачи назвали официальной причиной смерти, сообщила Анна Комендантова, подруга покойной. «Даша не знала о болезни, никогда не жаловалась на здоровье, но и редко ходила по врачам для обследования. В последние дни говорила только, что немеет рука», — написала Комендантова на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). Она озвучила статистику, согласно которой 20%, страдающих этим недугом, умирают в течение первого года. В последующем смертность составляет около 10% в год. От 40% до 50% всех случаев смерти — внезапные. Они происходят из-за прогрессирующей сердечной недостаточности и других патологических процессов, затрагивающих головной мозг, легкие и почки. «Наша малышка отдыхала и не знала, что внутри нее уже запущена бомба замедленного действия. И скоро нажмется спусковой крючок, который запустит необратимые последствия», — добавила Комендантова. Она призвала всех вести здоровый образ жизни и посещать врачей. Фотограф Дарья Толстухина умерла в Таиланде 23 апреля. Перед этим девять дней она провела в глубокой коме — после двух остановок сердца. Друзья и близкие сделали все, что могли, чтобы стабилизировать состояние девушки, но старания оказались напрасны. Тело екатеринбурженки доставят в Россию на следующей неделе.
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