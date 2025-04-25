Под Екатеринбургом сузят федеральную трассу до Челябинска

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Движение ограничат с 28 апреля
Движение ограничат с 28 апреля Фото:

На трассе М-5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск с 28 апреля ограничат движение из-за ремонтных работ. Участок со 171-го по 191-й километр сузят, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«В прямом и в обратном направлении начнутся работы по устройству слоев износа. При производстве дорожных работ движение будет осуществляться по одной полосе», — пояснили дорожники.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На трассе М-5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск с 28 апреля ограничат движение из-за ремонтных работ. Участок со 171-го по 191-й километр сузят, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «В прямом и в обратном направлении начнутся работы по устройству слоев износа. При производстве дорожных работ движение будет осуществляться по одной полосе», — пояснили дорожники. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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