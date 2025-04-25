В Екатеринбурге установят памятник русскому полководцу Александру Суворову, однако с местом власти еще не определились — предложенная площадь Кирова не устроила членов комиссии по топонимике. Об этом рассказал депутат гордумы Дмитрий Сергин.
«Памятник Суворову в Сквере Одинцова будет „широкой спиной“ заслонять памятник Кирову и свысока взирать на проспект Ленина. Такое решение только что приняла комиссия по топонимике», — написал Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Помимо этого, на заседании комиссии, которое проводил замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, решили установить три мемориальные доски. Первую, посвященную ученой Руфине Образцовой, установят на фасаде здания по ул. Белинского, 71. Еще одна табличка с портретом участника Великой Отечественной войны Михаила Морозова появится на фасаде здания по ул. 8 Марта, 2. Третью — с почетным тренером Свердловской области по боксу Владимиром Козловым — установят на доме по ул. Электриков, 19.
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