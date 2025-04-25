Опубликован маршрут «Бессмертного полка» в Екатеринбурге. Карта

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Длина маршрута составит около двух километров
Длина маршрута составит около двух километров Фото:

Маршрут «Бессмертного полка» в Екатеринбурге включит в себя несколько центральных улиц. Его длина составит порядка двух километров, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Согласован маршрут следования участников: по улицам Царская, Толмачева, проспекту Ленина до перекрестка с улицами Хохрякова и Маршала Жукова», — следует из сообщения. Собираться участники шествия будут в квадрате улиц Дзержинского — Пролетарской — Горького — Царской.

Ожидается, что мероприятие посетят около 150 тысяч человек. После завершения шествия в 14:00 движение всего транспорта по этим улицам возобновится. К 20:00 улицы вновь перекроют ради салюта.

Вечером во время праздничного салюта наряды полиции проведут усиленное патрулирование. К этому привлекут представителей частных охранных организаций, членов добровольных народных дружин и казаков — они будут охранять 172 памятника.

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Маршрут «Бессмертного полка» в Екатеринбурге включит в себя несколько центральных улиц. Его длина составит порядка двух километров, рассказали в пресс-службе мэрии. «Согласован маршрут следования участников: по улицам Царская, Толмачева, проспекту Ленина до перекрестка с улицами Хохрякова и Маршала Жукова», — следует из сообщения. Собираться участники шествия будут в квадрате улиц Дзержинского — Пролетарской — Горького — Царской. Ожидается, что мероприятие посетят около 150 тысяч человек. После завершения шествия в 14:00 движение всего транспорта по этим улицам возобновится. К 20:00 улицы вновь перекроют ради салюта. Вечером во время праздничного салюта наряды полиции проведут усиленное патрулирование. К этому привлекут представителей частных охранных организаций, членов добровольных народных дружин и казаков — они будут охранять 172 памятника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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