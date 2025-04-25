Клопы облепили окна жителей Химмаша. Видео

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Полчища насекомых слетаются на свет в окнах
Полчища насекомых слетаются на свет в окнах Фото:

Жители района Химмаш в Екатеринбурге столкнулись с нашествием клопов. На обилие насекомых екатеринбуржцы пожаловались в социальных сетях.

«В вечернее время насекомые массово слетаются на свет окон, создавая неудобства для местных жителей. Особенно остро проблема проявляется в сумерках, когда клопы активно скапливаются на стеклах», — сообщает telegram-канал «Злой Екб». На кадрах видно, как насекомые осели на стеклах многоэтажного дома и внутри оконных рам.

Ранее студенты Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса пожаловались на полчища тараканов в здании учебного корпуса. По словам студентов, особенно много вредителей было замечено в столовой.

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Жители района Химмаш в Екатеринбурге столкнулись с нашествием клопов. На обилие насекомых екатеринбуржцы пожаловались в социальных сетях. «В вечернее время насекомые массово слетаются на свет окон, создавая неудобства для местных жителей. Особенно остро проблема проявляется в сумерках, когда клопы активно скапливаются на стеклах», — сообщает telegram-канал «Злой Екб». На кадрах видно, как насекомые осели на стеклах многоэтажного дома и внутри оконных рам. Ранее студенты Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса пожаловались на полчища тараканов в здании учебного корпуса. По словам студентов, особенно много вредителей было замечено в столовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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