Жители района Химмаш в Екатеринбурге столкнулись с нашествием клопов. На обилие насекомых екатеринбуржцы пожаловались в социальных сетях.
«В вечернее время насекомые массово слетаются на свет окон, создавая неудобства для местных жителей. Особенно остро проблема проявляется в сумерках, когда клопы активно скапливаются на стеклах», — сообщает telegram-канал «Злой Екб». На кадрах видно, как насекомые осели на стеклах многоэтажного дома и внутри оконных рам.
Ранее студенты Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса пожаловались на полчища тараканов в здании учебного корпуса. По словам студентов, особенно много вредителей было замечено в столовой.
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