Участником популярного шоу «Беременна по обману» (программа, где женщины рассказывают об обмане со стороны женатых мужчин — прим URA.RU) стал екатеринбуржец по имени Константин. От него забеременела главная героиня телепередачи, Маргарита. Новый выпуск шоу вышел на телеканале «Ю» 24 апреля.
«Константину 38 лет, он из Екатеринбурга. У него нет постоянной работы, ищет себя. Но время от времени подрабатывает фотографом. В Екатеринбурге он живет вместе с мамой Надеждой Арнольдовной, ей 70 лет, она пенсионерка. В личной жизни Косте как и мне не везет, он был в браке, но его жена ему изменила», — рассказала 36-летняя жительница Москвы Маргарита о мужчине, от которого забеременела.
Шоу показало историю героини, как после знакомства с Константином на психологическом ретрите и стремительного романа Маргарита осталась одна с новорожденной дочерью. По словам москвички, мужчина исчез из ее жизни после известия о беременности. Ранее он уверял ее, что в разводе, даже познакомил с его матерью. После извести о беременности екатеринбуржец начал игнорировать женщину. И уже от Надежды Арнольдовной Маргарита узнала, что Константин все еще женат.
Возлюбленный героини вышел на связь и она попыталась наладить с ним отношения. К женщине на встречу даже приехала супруга Константина. Но он так и не смог определиться, с кем ему остаться, поэтому Маргарита решила рожать ребенка в любом случае. Несмотря на то, что пара так и не решила, как будут дальше строить отношения, мужчина неожиданно явился на выписку.
«Я удивлена, что Костя пришел на выписку. Я не ожидала его увидеть. Может, Костя действительно будет хорошим папой. Папой, возможно, да. Но уже точно не мужем для меня», — поделилась Маргарита. Она сообщила, что позже Константин вновь пропал, заблокировал все ее контакты и перестал навещать дочь.
Сейчас Маргарите помогает ее мама, а сама женщина решила полностью посвятить себя ребенку и новой работе — она помогает другим женщинам физически восстанавливаться после родов. По словам Маргариты, она больше не собирается впускать Константина в свою жизнь и планирует открыть собственный центр для занятий мам с детьми.
Шоу «Беременна по обману» рассказывает о женщинах, которые стали жертвами обмана со стороны женатых мужчин. Героини, ожидая создания семьи с возлюбленными, узнают, что мужчины их обманывают — они уже состоят в браке и скрывают от женщин вторую семью.
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