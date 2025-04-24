24 апреля 2025

Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за ливня и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстренные предупреждения объявлены на 25 и 26 апреля
Экстренные предупреждения объявлены на 25 и 26 апреля Фото:

Спасатели продлили экстренное предупреждение на 26 апреля из-за сильных дождей, грозы и града в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Не прячьтесь около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев. Если гроза застала вас на открытой местности, присядьте в низине. Избегайте возвышенностей, высоких деревьев, металлических конструкций», — призвали в ведомстве.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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Спасатели продлили экстренное предупреждение на 26 апреля из-за сильных дождей, грозы и града в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Не прячьтесь около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев. Если гроза застала вас на открытой местности, присядьте в низине. Избегайте возвышенностей, высоких деревьев, металлических конструкций», — призвали в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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