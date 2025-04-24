Экстренное предупреждение объявили в Свердловской области из-за ливня и грозы

Спасатели продлили экстренное предупреждение на 26 апреля из-за сильных дождей, грозы и града в Свердловской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Не прячьтесь около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев. Если гроза застала вас на открытой местности, присядьте в низине. Избегайте возвышенностей, высоких деревьев, металлических конструкций», — призвали в ведомстве.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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