Мэр Березовского Евгений Писцов заявил, что в городе появится центр поддержки военнослужащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Березовском городском округе мобилизованным гражданам, перед отправкой в учебные части, вручили молитвословы и визитки с номерами контактных телефонов для оперативной связи. Об этом сообщил мэр города Евгений Писцов в своем telegram-канале. Также он добавил, что в городе будет создан центр поддержки военнослужащих.

«Сегодня Березовский отправил на помощь Донбассу и ВС РФ своих защитников — мужчин с армейской службой за плечами, опытом боевых действий и военно-учетными специальностями. <…> Пока мужчины находятся в учебке, мы обязательно уточним чем их необходимо доукомплектовать. Каждому вручили термос, фонарик, молитвослов и визитки с номерами контактных телефонов для оперативной связи и, если понадобится, помощи», — написал Писцов.

Глава Березовского выразил надежду, что призванные справятся со всеми трудностями. «От всего сердца желаю нашим воинам с честью пройти это испытание, живыми и невредимыми вернуться домой к своим родным с победой», — добавил мэр.

Также он подчеркнул, что скоро в городе появится центр поддержки военнослужащих. «В ближайшее время в Березовском будет создан центр поддержки наших защитников. Чтобы держать связь с ними, оказывать всем миром нашим воинам помощь, необходимую для успешного выполнения боевых задач», — резюмировал Писцов.

Частичную мобилизацию в РФ объявил 21 сентября президент России Владимир Путин. Под нее, по словам главы государства, попадают, прежде всего, бойцы с опытом и специальным образованием. Мобилизовать для участия в спецоперации России на Украине планируют только военнослужащих запаса.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида со стороны украинского режима.