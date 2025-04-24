Свердловчане массово едут в больницы после падений с электросамокатов

За прошедший месяц за помощью врачей обратились больше 200 жителей Свердловской области, которые травмировались во время движения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Только в травмпункт ЦГБ №7 уже обратились более 120 человек, а самым травмоопасным стал самокат, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
С приходом весны свердловчане стали передвигаться моноколесах, велосипедах, скейтбордах и самокатах. «Последние можно смело отнести к самым массовым видам СИМ, так как рынок услуг по сдаче их в аренду постоянно расширяется. А вместе с этим растет и количество обращений в травмпункты с различными травмами, полученными при их использовании, — медицинскую помощь уже получили более 200 человек», — рассказали в ведомстве. Отмечается, что большинство пострадавших — совершеннолетние, а некоторым даже необходима госпитализация. В региональной ГИБДД добавили, что за месяц уже зарегистрировали 46 аварий с электросамокатами, в которых погиб один человек.
По словам заведующего травмпунктом ЦГБ №2 Ильи Латышева, чаще всего у таких пациентов выявляли ушибы, вывихи и переломы. «Из самых опасных — переломы и черепно-мозговые травмы. Часто обращаются пострадавшие от наездов. Как правило, это пожилые люди, для которых даже несильное столкновение с самокатом может быть фатальным: у них гораздо выше риск получить перелом, в том числе крайне опасный перелом шейки бедра», — сказал врач.
В Екатеринбурге кикшеринговые сервисы начнут формировать инфраструктуру для СИМ. При этом начальник отдела дорожно-транспортной инфраструктуры городского департамента транспорта Владимир Галаков выступил против полного запрета на использование электросамокатов. Напротив, он поддержал идею обязательной выдачи водительских удостоверений для самокатчиков, считая это важной мерой для повышения безопасности на улицах города.
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