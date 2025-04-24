В Екатеринбурге накануне провели «Автопробег Победы», приуроченный к международной патриотической акции «Единой России» «Диктант Победы». Мероприятие поддержал визитом член Совфеда от Свердловской области Виктор Шептий.
«Мы проехали от стелы „Город трудовой доблести“ через памятник Добровольческому танковому корпусу, заводы им. Калинина и Уралмаш до мемориала „Журавли“ в музейном комплексе УГМК», — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Колонна состояла из 15 ретро-автомобилей.
Одной из целей акции стало напоминание о значимости промышленного и исторического наследия региона. Маршрут автопробега был построен таким образом, чтобы отдать дань памяти трудовым и воинским подвигам уральцев.
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