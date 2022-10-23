Часть добровольцев состоит в мобилизационном резерве страны Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Из Магнитогорска 24 октября отправилось на фронт 54 добровольца. Как сообщил корреспондент URA.RU, присутствующий на отправке, часть из них состоит в боевом армейском резерве страны (БАРС)

Пятая часть из всех добровольцев состоит в боевом армейском резерве. Настроение у всех позитивное. Все настроены серьезно. Слезы, конечно, были, но не так много. Женщины ждут своих защитников, верят в их победу.

Магнитогорск стал одним из первых муниципалитетов региона, который выполнил план по частичной мобилизации. Однако военные комиссариаты продолжают работать с добровольцами. В начале октября из города отправилась группа из 32 человек. Некоторые из них прошли несколько военных кампаний.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Согласно указу, на службу должны призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут необходимое обучение и будут отправлены в зону СВО.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU