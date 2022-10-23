23 октября 2022
22 октября 2022

Из Магнитогорска на фронт отправилось полсотни добровольцев. Фото, видео

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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск
Часть добровольцев состоит в мобилизационном резерве страны Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Из Магнитогорска 24 октября отправилось на фронт 54 добровольца. Как сообщил корреспондент URA.RU, присутствующий на отправке, часть из них состоит в боевом армейском резерве страны (БАРС)

Пятая часть из всех добровольцев состоит в боевом армейском резерве. Настроение у всех позитивное. Все настроены серьезно. Слезы, конечно, были, но не так много. Женщины ждут своих защитников, верят в их победу.

Магнитогорск стал одним из первых муниципалитетов региона, который выполнил план по частичной мобилизации. Однако военные комиссариаты продолжают работать с добровольцами. В начале октября из города отправилась группа из 32 человек. Некоторые из них прошли несколько военных кампаний.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Согласно указу, на службу должны призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут необходимое обучение и будут отправлены в зону СВО.

Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск
Фото:
Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск
Фото:
Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск
Фото:
Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск
Фото:

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Из Магнитогорска 24 октября отправилось на фронт 54 добровольца. Как сообщил корреспондент URA.RU, присутствующий на отправке, часть из них состоит в боевом армейском резерве страны (БАРС) Пятая часть из всех добровольцев состоит в боевом армейском резерве. Настроение у всех позитивное. Все настроены серьезно. Слезы, конечно, были, но не так много. Женщины ждут своих защитников, верят в их победу. Магнитогорск стал одним из первых муниципалитетов региона, который выполнил план по частичной мобилизации. Однако военные комиссариаты продолжают работать с добровольцами. В начале октября из города отправилась группа из 32 человек. Некоторые из них прошли несколько военных кампаний. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Согласно указу, на службу должны призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они пройдут необходимое обучение и будут отправлены в зону СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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