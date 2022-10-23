ОНФ просит мэра Нижневартовска вмешаться в судьбу мобилизованных

24 октября 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Народный фронт ХМАО просит мэра вмешаться в ошибки при мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Представители народного фронта ХМАО обратились к главе Нижневартовска Дмитрия Кощенко с просьбой разобраться в случаях ошибочной мобилизации. На горячую линию организации от мобилизованных поступило два обращения от жителей города, которые пожаловались на наличие болезней, грозящих инвалидностью. «Михаила Савчука вернули на обследование из Омска, где проходили сборы, так как призвали без медкомиссии. Обследование подтвердило диагноз — 7 позвоночных грыж. Мы просим главу города Дмитрия Кощенко обратить особое внимание на данную проблему, чтобы разрешить ситуацию», — сказано в сообщении telegram-канала «Народный фронт | ХМАО-Югра». «Хирург сказал, что грыжи увеличились с прошлого года. Физическая нагрузка может привести к инвалидности, а мне 32 года», — добавили в сообщении со ссылкой на слова самого Савчука. О втором случае, со слов представителей ОНФ, рассказала жена мобилизованного. Мужчина якобы имеет подтвержденный диагноз о грыже в позвоночнике. «Диагноз подтвержден, военкомат его признавать не хочет. Никто не хочет брать ответственность за свои решения», — сказано в сообщении ОНФ. В пресс-службе администрации города пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Представители народного фронта ХМАО обратились к главе Нижневартовска Дмитрия Кощенко с просьбой разобраться в случаях ошибочной мобилизации. На горячую линию организации от мобилизованных поступило два обращения от жителей города, которые пожаловались на наличие болезней, грозящих инвалидностью. «Михаила Савчука вернули на обследование из Омска, где проходили сборы, так как призвали без медкомиссии. Обследование подтвердило диагноз — 7 позвоночных грыж. Мы просим главу города Дмитрия Кощенко обратить особое внимание на данную проблему, чтобы разрешить ситуацию», — сказано в сообщении telegram-канала «Народный фронт | ХМАО-Югра». «Хирург сказал, что грыжи увеличились с прошлого года. Физическая нагрузка может привести к инвалидности, а мне 32 года», — добавили в сообщении со ссылкой на слова самого Савчука. О втором случае, со слов представителей ОНФ, рассказала жена мобилизованного. Мужчина якобы имеет подтвержденный диагноз о грыже в позвоночнике. «Диагноз подтвержден, военкомат его признавать не хочет. Никто не хочет брать ответственность за свои решения», — сказано в сообщении ОНФ. В пресс-службе администрации города пообещали прокомментировать ситуацию позднее.