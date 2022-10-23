23 октября 2022
22 октября 2022

Военком ХМАО объяснил причины мобилизации студентов

В ХМАО под мобилизацию попали только студенты не подтвердившие обучение в вузе
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Для возвращения домой студентам нужно подтвердить, что они учатся в вузе Фото:
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Мобилизация в России

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов заявил, что мобилизация студентов произошла из-за отсутствия подтверждающих документов об обучении. Об этом он сообщил во время заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба ХМАО.

«Если [студент] был призван к мобилизации и направлен в воинскую часть. Значит, не были представлены на тот момент документы, подтверждающие, что гражданин проходит очно-заочную форму обучения», — сообщил Вуколов.

Также военком округа рассказал, что делать студентам и их родственникам, чтобы мобилизованный получил отсрочку. Для этого необходимо предоставить документы об обучении в городскую призывную комиссию по мобилизации. «После чего комиссией будет вынесено решение о предоставлении гражданину отсрочки от частичной мобилизации. И гражданин будет возвращен обратно по месту жительства», — добавил Вуколов.

Ранее URA.RU сообщало, что военком ХМАО пообещал помощь в отправке на фронт всех добровольцев. Роман Вуколов будет оказывать личное содействие всем добровольцам в их отправке в зону спецоперацию на Украине.

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Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов заявил, что мобилизация студентов произошла из-за отсутствия подтверждающих документов об обучении. Об этом он сообщил во время заседания призывной комиссии по мобилизации и оперативного штаба ХМАО. «Если [студент] был призван к мобилизации и направлен в воинскую часть. Значит, не были представлены на тот момент документы, подтверждающие, что гражданин проходит очно-заочную форму обучения», — сообщил Вуколов. Также военком округа рассказал, что делать студентам и их родственникам, чтобы мобилизованный получил отсрочку. Для этого необходимо предоставить документы об обучении в городскую призывную комиссию по мобилизации. «После чего комиссией будет вынесено решение о предоставлении гражданину отсрочки от частичной мобилизации. И гражданин будет возвращен обратно по месту жительства», — добавил Вуколов. Ранее URA.RU сообщало, что военком ХМАО пообещал помощь в отправке на фронт всех добровольцев. Роман Вуколов будет оказывать личное содействие всем добровольцам в их отправке в зону спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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