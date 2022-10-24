Мобилизованный житель Озерска зарегистрировал брак за несколько часов до отправки в часть

Вместе пара прожила уже не один год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Озерска Челябинской области Андрей зарегистрировал брак со своей гражданской женой Ириной 24 октября за несколько часов до отъезда на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вместе пара прожила много лет.

«Вмешались обстоятельства. Без Андрея мне и нашей дочке будет непросто. Обнадеживает, что наш папа умеет владеть оружием, он у нас заядлый охотник, это должно помочь ему в зоне специальной военной операции», — цитирует Ирину пресс-служба администрации Озерска.

Андрей сообщил, что собраться после получения повестки ему надо было в течение трех дней. В пресс-службе мэрии пояснили, что мобилизованные на военную службу могут зарегистрировать брак в день подачи заявления. В Озерске с 21 сентября по ускоренной процедуре зарегистрировали брак несколько пар — это, в основном, те, кто прожил в гражданском браке продолжительное время и имеет совместных детей.

Проводы мобилизованных Озерска состоялись на Театральной площади. К местам прохождения боевого слаживания отправились резервисты, имеющие определенные военно-учетные специальности.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как отметил президент РФ Владимир Путин, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. В ее рамках 21 сентября президентом объявлена частичная мобилизация, во время которой планируется призвать по стране 300 тысяч человек, находящихся в запасе.