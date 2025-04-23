Челябинский депутат предложила ввести новый праздник День фронтового кота

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила ввести новый праздник — День фронтового кота. Как сообщает корреспондент URA.RU, с таким предложением Мухометьярова обратилась к сенатору Олегу Цепкину.
«Коты играют важную роль на фронте. Они борются с грызунами и поддерживают устойчивое психофункциональное состояние бойцов», — подчеркнула депутат. Цепкин ответил, что вопрос может быть рассмотрен.
По словам Мухометьяровой, праздник может быть введен по аналогии с Днем фронтовой собаки — праздником, который отмечается в России ежегодно 19 августа. Он был учрежден по инициативе московского Музея Победы в 2017 году.
Памятная дата посвящена подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны, вкладу и преданности четвероногих друзей, которые наравне с людьми проявили стойкость, мужество и героизм, приближая День Победы над фашизмом.
Дата 19 августа приурочена к событию 1943 года, когда фронтовая овчарка по кличке Дина успешно выполнила боевую задачу во время «рельсовой войны» в Белоруссии — смогла совершить подрыв железнодорожных путей перед приближающимся эшелоном с живой силой противника, и при этом выжила.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!