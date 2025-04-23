23 апреля 2025

Челябинский депутат предложила ввести новый праздник День фронтового кота

Челябинский депутат предложила учредить День фронтового кота
© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Мухометьярова предложила увековечить память фронтового кота
Ольга Мухометьярова предложила увековечить память фронтового кота Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила ввести новый праздник — День фронтового кота. Как сообщает корреспондент URA.RU, с таким предложением Мухометьярова обратилась к сенатору Олегу Цепкину.

«Коты играют важную роль на фронте. Они борются с грызунами и поддерживают устойчивое психофункциональное состояние бойцов», — подчеркнула депутат. Цепкин ответил, что вопрос может быть рассмотрен.

По словам Мухометьяровой, праздник может быть введен по аналогии с Днем фронтовой собаки — праздником, который отмечается в России ежегодно 19 августа. Он был учрежден по инициативе московского Музея Победы в 2017 году.

Памятная дата посвящена подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны, вкладу и преданности четвероногих друзей, которые наравне с людьми проявили стойкость, мужество и героизм, приближая День Победы над фашизмом.

Дата 19 августа приурочена к событию 1943 года, когда фронтовая овчарка по кличке Дина успешно выполнила боевую задачу во время «рельсовой войны» в Белоруссии — смогла совершить подрыв железнодорожных путей перед приближающимся эшелоном с живой силой противника, и при этом выжила.

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Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила ввести новый праздник — День фронтового кота. Как сообщает корреспондент URA.RU, с таким предложением Мухометьярова обратилась к сенатору Олегу Цепкину. «Коты играют важную роль на фронте. Они борются с грызунами и поддерживают устойчивое психофункциональное состояние бойцов», — подчеркнула депутат. Цепкин ответил, что вопрос может быть рассмотрен. По словам Мухометьяровой, праздник может быть введен по аналогии с Днем фронтовой собаки — праздником, который отмечается в России ежегодно 19 августа. Он был учрежден по инициативе московского Музея Победы в 2017 году. Памятная дата посвящена подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны, вкладу и преданности четвероногих друзей, которые наравне с людьми проявили стойкость, мужество и героизм, приближая День Победы над фашизмом. Дата 19 августа приурочена к событию 1943 года, когда фронтовая овчарка по кличке Дина успешно выполнила боевую задачу во время «рельсовой войны» в Белоруссии — смогла совершить подрыв железнодорожных путей перед приближающимся эшелоном с живой силой противника, и при этом выжила.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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