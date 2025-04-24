Как в Челябинске начислят плату за отопление после отключения тепла

В Челябинске с 24 апреля началось отключение домов от отопления. Переход на летнюю схему водоснабжения завершат к майским праздникам. О том, какие начисления за отопление жители увидят в квитанциях за апрель и май, URA.RU объяснили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».
«В апреле произведут расчеты за отопление всем жителям. В домах, где установлен общедомовой прибор учета тепла, начисления выполнят по показаниям. Там, где приборы учета отсутствуют — по нормативу. За май начисление составит 1/3 суммы норматива зимнего периода», — объяснили URA.RU в «УСТЭК».
Детские сады, школы и больницы при этом могут отключить отопление в более поздний срок. В пресс-службе уточнили, что к 23 апреля 40% управляющих компаний уже передали показания, а начисления произведут по показаниям, которые не попали в расчет за последние два дня.
О завершении отопительного сезона стало известно на аппаратном совещании мэрии. Тепло в домах при среднесуточной температуре воздуха выше плюс восьми градусов планируют отключить до 27 апреля.
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