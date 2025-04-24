Как в Челябинске начислят плату за отопление после отключения тепла

В Челябинске за отопление в мае начислят 33% от суммы норматива
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске полностью отключат отопление к майским праздникам
В Челябинске полностью отключат отопление к майским праздникам Фото:

В Челябинске с 24 апреля началось отключение домов от отопления. Переход на летнюю схему водоснабжения завершат к майским праздникам. О том, какие начисления за отопление жители увидят в квитанциях за апрель и май, URA.RU объяснили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

«В апреле произведут расчеты за отопление всем жителям. В домах, где установлен общедомовой прибор учета тепла, начисления выполнят по показаниям. Там, где приборы учета отсутствуют — по нормативу. За май начисление составит 1/3 суммы норматива зимнего периода», — объяснили URA.RU в «УСТЭК».

Детские сады, школы и больницы при этом могут отключить отопление в более поздний срок. В пресс-службе уточнили, что к 23 апреля 40% управляющих компаний уже передали показания, а начисления произведут по показаниям, которые не попали в расчет за последние два дня.

О завершении отопительного сезона стало известно на аппаратном совещании мэрии. Тепло в домах при среднесуточной температуре воздуха выше плюс восьми градусов планируют отключить до 27 апреля.

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В Челябинске с 24 апреля началось отключение домов от отопления. Переход на летнюю схему водоснабжения завершат к майским праздникам. О том, какие начисления за отопление жители увидят в квитанциях за апрель и май, URA.RU объяснили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск». «В апреле произведут расчеты за отопление всем жителям. В домах, где установлен общедомовой прибор учета тепла, начисления выполнят по показаниям. Там, где приборы учета отсутствуют — по нормативу. За май начисление составит 1/3 суммы норматива зимнего периода», — объяснили URA.RU в «УСТЭК». Детские сады, школы и больницы при этом могут отключить отопление в более поздний срок. В пресс-службе уточнили, что к 23 апреля 40% управляющих компаний уже передали показания, а начисления произведут по показаниям, которые не попали в расчет за последние два дня. О завершении отопительного сезона стало известно на аппаратном совещании мэрии. Тепло в домах при среднесуточной температуре воздуха выше плюс восьми градусов планируют отключить до 27 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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