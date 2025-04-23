Челябинские школьники споют песни «Любэ» на фестивале в Ставрополье

Два педагога и 23 ученика представят Челябинск на «Российской школьной весне»

24 апреля 2025 в 07:15 Размер текста - 17 +

Активисты молодежных объединений представят Челябинск на крупном фестивале Фото: Размик Закарян © URA.RU Делегация Челябинской области принимает участие в финале III Всероссийского проект-фестиваля «Российская школьная весна», который стартовал 22 апреля в Ставропольском крае. Регион представляют 23 ученика и два педагога. Так, один из творческих коллективов выйдет на сцену с творческим номером, созданном на основе композиций группы «Любэ». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Движения первых». «Будем выступать с творческим номером „Поле“ — речевым хором по текстам песен группы „Любэ“. Уверены, что у нас получится достойно представить Челябинскую область на конкурсе», — процитировали в пресс-службе руководителя театральной студии «Пролог» и делегации Екатерину Королеву. Также челябинцы выступят и в других направлениях. В частности, в театральном, танцевальном, инструментальном, категориях «Малая Родина Первых» и «Медиа. Видеоблог». В 2025 году фестиваль «Российская школьная весна» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Организаторы получили более 35 тысяч заявок из всех 89 регионов страны. В Ставропольский край прибыло 1500 школьников. Итоги фестиваля подведут 25 апреля на церемонии награждения, где объявят имена более 200 лауреатов. Как сообщало URA.RU ранее, юные челябинцы вышли на флешмоб в честь Дня космонавтики. На мероприятии помимо делегатов от организации «Движение первых» присутствовали члены Молодежной палаты и активная молодежь города. Всего — около 300 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Делегация Челябинской области принимает участие в финале III Всероссийского проект-фестиваля «Российская школьная весна», который стартовал 22 апреля в Ставропольском крае. Регион представляют 23 ученика и два педагога. Так, один из творческих коллективов выйдет на сцену с творческим номером, созданном на основе композиций группы «Любэ». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Движения первых». «Будем выступать с творческим номером „Поле“ — речевым хором по текстам песен группы „Любэ“. Уверены, что у нас получится достойно представить Челябинскую область на конкурсе», — процитировали в пресс-службе руководителя театральной студии «Пролог» и делегации Екатерину Королеву. Также челябинцы выступят и в других направлениях. В частности, в театральном, танцевальном, инструментальном, категориях «Малая Родина Первых» и «Медиа. Видеоблог». В 2025 году фестиваль «Российская школьная весна» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Организаторы получили более 35 тысяч заявок из всех 89 регионов страны. В Ставропольский край прибыло 1500 школьников. Итоги фестиваля подведут 25 апреля на церемонии награждения, где объявят имена более 200 лауреатов. Как сообщало URA.RU ранее, юные челябинцы вышли на флешмоб в честь Дня космонавтики. На мероприятии помимо делегатов от организации «Движение первых» присутствовали члены Молодежной палаты и активная молодежь города. Всего — около 300 человек.