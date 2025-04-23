Челябинский водитель предложил способ устранить затор на выезде с озер

В Челябинской области уже несколько лет образуются многочасовые пробки у светофора при выезде со стороны Каслей на трассу Челябинск-Екатеринбург. Отдыхающие часто нарушают правила дорожного движения, пытаясь побыстрее миновать заторы. Житель региона Александр рассказал URA.RU два варианта решения проблемы.
«Летом на наши озера приезжают много туристов со всей Челябинской и Свердловской областей, но после отдыха люди не могут выехать на трассу. Светофор горит зеленым всего 30 секунд, за это время могут проехать около 40 машин. Чтобы не стоять часами, водители нарушают правила, вставая вторым рядом на обочине для поворота направо. Если увеличить срок работы разрешающего сигнала светофора на летнее время и сделать вторую полосу или правоотнесенный поворот, пробка рассосется в два раза быстрее», — уверен Александр.
Житель региона нарисовал две схемы, каждая из которых способна решить проблему пробок. Таким образом все отдыхающие смогут быстрее добраться до дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!