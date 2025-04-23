23 апреля 2025

Челябинский водитель предложил способ устранить затор на выезде с озер

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдыхающие часами не могут выехать на трассу по пути домой
Отдыхающие часами не могут выехать на трассу по пути домой Фото:

В Челябинской области уже несколько лет образуются многочасовые пробки у светофора при выезде со стороны Каслей на трассу Челябинск-Екатеринбург. Отдыхающие часто нарушают правила дорожного движения, пытаясь побыстрее миновать заторы. Житель региона Александр рассказал URA.RU два варианта решения проблемы.

«Летом на наши озера приезжают много туристов со всей Челябинской и Свердловской областей, но после отдыха люди не могут выехать на трассу. Светофор горит зеленым всего 30 секунд, за это время могут проехать около 40 машин. Чтобы не стоять часами, водители нарушают правила, вставая вторым рядом на обочине для поворота направо. Если увеличить срок работы разрешающего сигнала светофора на летнее время и сделать вторую полосу или правоотнесенный поворот, пробка рассосется в два раза быстрее», — уверен Александр.

Житель региона нарисовал две схемы, каждая из которых способна решить проблему пробок. Таким образом все отдыхающие смогут быстрее добраться до дома.

Вторая полоса для движения поможет существенно уменьшить пробку
Вторая полоса для движения поможет существенно уменьшить пробку
Фото:
Правоотнесенный поворот поможет затору исчезнуть намного быстрее
Правоотнесенный поворот поможет затору исчезнуть намного быстрее
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В Челябинской области уже несколько лет образуются многочасовые пробки у светофора при выезде со стороны Каслей на трассу Челябинск-Екатеринбург. Отдыхающие часто нарушают правила дорожного движения, пытаясь побыстрее миновать заторы. Житель региона Александр рассказал URA.RU два варианта решения проблемы. «Летом на наши озера приезжают много туристов со всей Челябинской и Свердловской областей, но после отдыха люди не могут выехать на трассу. Светофор горит зеленым всего 30 секунд, за это время могут проехать около 40 машин. Чтобы не стоять часами, водители нарушают правила, вставая вторым рядом на обочине для поворота направо. Если увеличить срок работы разрешающего сигнала светофора на летнее время и сделать вторую полосу или правоотнесенный поворот, пробка рассосется в два раза быстрее», — уверен Александр. Житель региона нарисовал две схемы, каждая из которых способна решить проблему пробок. Таким образом все отдыхающие смогут быстрее добраться до дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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